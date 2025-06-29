أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك بأن تصريحاته بشأن لاعبي الأهلي بأنهم يفتقدون لأساسيات كرة القدم، بأنه كان يتحدث من أجل الصالح العام.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج «الكابتن» مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: «أنا دائما عندما أتحدث في أي موضوع يكون غرضي رؤية كرة القدم منظومة متطورة، وأتحدث دائما للصالح العام».

وتابع: «أنا أقول دائما أن لدينا قصور في تأسيس اللعية اللي المفروض يكون من سن 8 لـ 14 سنة، وقصور في المدربين والمحتوي العلمي لرخص المدربين».

وأضاف: «أتحدث للصالح العام والأمر ليس له علاقة بالأهلي والزمالك، واحنا دايما بنحارب على تنظيم كرة القدم في مصر ويجب أن نكون في ضهر بعض».

واختتم ميدو حديثه قائلا: «لم أحزن بهجوم الجماهير والتقليل من المستوى الفني الخاص بي وما قدمته تاريخيا، ولكن الأرقام تقول عكس ذلك».