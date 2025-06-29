صحيفة سودان تربيون: جثث متعفنة لموتى الكوليرا ومخاوف من موجة جديدة مع الخريف

قالت صحيفة "سودان تربيون" في مقال نشر على موقع الجريدة الرسمي، إن جثثا متعفنة لموتى بالكوليرا تنتشر في أنحاء متفرقة من البلاد مع وجود مخاوف من موجة جديدة من الوباء مع قدوم الخريف.



وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمئات الجثث لموتى كانوا مصابين بالكوليرا التي تنتشر في أنحاء متفرقة من البلاد وتفشت على نطاق واسع في الأشهر الأخيرة.

المشاهد نقلها متطوعون من الخرطوم وولاية الجزيرة ومناطق في إقليم دارفور، وأكدتها مصادر رسمية ذات صلة في ولاية الخرطوم.

وتزادد المخاوف مع حلول فصل الخريف في السودان، حيث يحذر الأطباء والمتخصصون من عودة ظهور الوباء في مناطق عديدة من بينها الخرطوم، التي تشهد عودة بطيئة للسكان النازحين منذ عامين بسبب الحرب.

وقال المتطوع أحمد فاروق لـ"سودان تربيون"، إنهم دفنوا مؤخرا العديد من الجثث لمصابين بالكوليرا في أم درمان وخاصة في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وأشارت تقارير طبية إلى أن سكان المنطقة الجنوبية من أم درمان كانوا يشربون من محطة مياه ملوثة بسبب الحرب الدائرة في السودان مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالوباء ووفاة الكثيرين.

وأشار تقرير للرقابة الصحية التابع لوزارة الصحة إلى فحص 1412 مصدر مياه، ووجد أن 328 منها غير مطابق للمواصفات.

وكشف مصدر في وزارة الصحة بولاية الخرطوم طلب عدم ذكر اسمه، عن وجود جثث متعفنة لمصابين بالكوليرا في مناطق جنوب أم درمان.

وقال إن "الجهات الصحية والأمنية في الولاية أجرت اللازم"، مؤكدا أن عمليات التعقيم جارية في تلك المناطق دون أن يحددها.

ومن جانبها، أوضحت متطوعة وجود مئات الجثث في شرق دارفور وغرب وجنوب المنطقة، حيث ترفض قوات الدعم السريع التعاون مع المتطوعين والكوادر الطبية لاحتواء الوباء، على حد قولها.

وقالت إن تلك الجثث التي تنتشر في مناطق متفرقة وفق إفادات العديد من المتطوعين في مختلف أرجاء البلاد، يثير ذعر السكان، لافتة إلى صعوبة الوصول للعديد من المناطق بما في ذلك بعض القرى في الجزيرة التي ضربها مرض الكوليرا.

وأفاد موقع "سودان تربيون" أنه لم يتمكن من تأكيد وجود هذه الجثث في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بسبب صعوبة التواصل بعد أن أوقفت هذه القوات خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في العديد من المناطق أو فرضت قيودا على مستخدميها.