وزير الإعلام اليمني: 10 قتلى من المدنيين بقصف الحوثيين في محافظة صعدة

صرح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأن قصفًا حوثيًا بصواريخ الكاتيوشا، استهدف سوق آل ثابت بمديرية القطابر الحدودية، بمحافظة صعدة، راح ضحيته نحو 10 قتلى من المدنيين و20 جريحًا آخرين، بينهم عدد من الأطفال.

وقال "الإرياني"، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم: "هذه الجريمة المروعة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية بحق أبناء المنطقة كعقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب والمؤيدة للحكومة، تضاف إلى سلسلة جرائمها المرتكبة ضد الإنسانية وتؤكد إرهاب ودموية هذه المليشيا التي لا تتقن سوى القتل وسفك الدماء وبث الخوف في نفوس المواطنين".

واستطرد: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام لإدانة هذه الجريمة النكراء والعمل على إدراج المليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية، ودعم الحكومة لاستعادة باقي المحافظات وتثبيت الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني المتفاقمة جراء الانقلاب الحوثي و جرائمه اليومية بحق المدنيين".