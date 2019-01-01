القبض على رجل للاشتباه في دفعه طفلا وأمه أمام قطار في ألمانيا

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لقي طفل حتفه أسفل عجلات القطار بعدما دفعه رجل أمام قطار متحرك في محطة القطار الرئيسية بمدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الاثنين.

وأعلنت الشرطة أنه تم القبض على الرجل المشتبه به.

وبحسب بيانات الشرطة، دفع الرجل أيضا والدة الطفل إلى قضبان السكك الحديدية، إلا أن الأم "40عاما" تمكنت من إنقاذ نفسها.

وتجري الشرطة تحقيقات بتهمة القتل.

وذكرت الشرطة أن أحد القطارات السريعة "ICE" دهس الطفل على الرصيف رقم 7 خلال تحركه، ما أدى إلى وفاة الطفل متأثرا بجروحه البالغة.

وفر المشتبه به عقب ارتكاب الجريمة مباشرة، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه خارج المحطة بمساعدة شهود عيان.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن قوات كبيرة من الشرطة وفدت إلى المحطة عقب وقوع الجريمة، كما هرعت قوات الدفاع المدني بعدد كبير من أفرادها إلى المحطة.

وأغلقت المحطة العديد من الأرصفة لعدة ساعات. وقالت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إن هذا تسبب في إلغاء رحلات وتأخيرات.

ولم يتضح بعد متى ستعود حركة القطارات إلى طبيعتها في المحطة.

يُذكر أن امرأة /34 عاما/ لقت حتفها أسفل عجلات قطار متحرك بعدما دفعها رجل إلى القضبان خلال توقفها في محطة القطار بمدينة فورده بولاية شمال الراين-ويستفاليا في 20 يوليو الماضي.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، وهو يقبع في السجن الاحتياطي حاليا.

وذكر شهود عيان للشرطة أن الرجل اقترب من المرأة من الخلف دون أن يتحدث إليها ودفعها إلى القضبان.

وبحسب تحقيقات الشرطة، ليس هناك صلة بين المشتبه به والضحية. وتشتبه الشرطة في أن الرجل قتل المرأة غدرا بدافع الرغبة في القتل.

ولم يدل المشتبه به حتى الآن بأي إفادات بشأن الاتهامات الموجهة إليه.