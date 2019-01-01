وزير الإعلام اليمني: قتيل وجريح في قصف حوثي على محافظة الحديدة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الاثنين، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية قصفت مصنعًا للألبان في مدينة الحديدة؛ ما أسفر عن مقتل أحد العمال وإصابة آخر.

وأوضح الإرياني، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "العربية"، أن القصف أسفر عن تدمير أجزاء كاملة في المصنع، مضيفًا أن هذه الجرائم والانتهاكات اليومية والاعتداءات على المصانع والمصالح العامة والخاصة والخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار كأحد مخرجات اتفاق السويد، تتم تحت سمع وبصر فريق الرقابة الدولية المتواجد على بعد كيلومترات من المجمع الصناعي وغيره من المواقع المستهدفة.

وطالب المبعوث الخاص لليمن وفريق الرقابة الأممية بموقف واضح من هذه الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار والتي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء، وتساهم في تدمير البنية التحتية للمدينة، وتؤكد استمرار تلاعب الميليشيات وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.