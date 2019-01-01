محافظة الإسكندرية يبحث مع مسؤولي «الصرف الصحي» استعدادات موسم الشتاء

عقد الدكتورعبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري مع مسؤولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لمناقشة إجراءات واستعدادات شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع الأحياء للعمل على الانتهاء من مشكلات الصرف الصحي، واستعراض المشروعات الجاري العمل على تنفيذها.



وخلال الاجتماع؛ أكد محافظ الإسكندرية أنه تم تكويد جميع الشنايش ورفعها على GİS ، مكلفًا مسئولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بتحديد المسئولين عن تلك الشنايش في كل منطقة علي مستوى المحافظة. على أن يتم مناقشة هذا خلال الاجتماع القادم، وذلك لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش استعدادا لموسم الشتاء القادم.



وتابع المحافظ خلال الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى الوقوف على المشروعات المقترحة والتي يتم التنسيق فيها مع الجهات المعنية والمتخصصة لتفادي وقوع أي أزمة قد تنتج عن نوات الأمطار القادمة.