إزالة 176 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (حوش عيسى - بدر - أبو حمص - رشيد - شبراخيت - الرحمانية - كفر الدوار) من تنفيذ حملات إزالة مكبرة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وجهاز حماية الأراضي وأملاك الدولة والشرطة.

أسفرت الحملات عن إزالة 176 حالة تعد، منها 58 حالة تعد على أملاك الدولة والري وأملاك الوحدة المحلية بمساحة 1379 مترا بناحية محلة فرنوي باستخدام معدات الوحدة المحلية في شبراخيت.

وإزالة 10 حالات أملاك دولة بمساحة 2230 م2، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض على حرم أرض الآثار بنطاق قرية ديسيا التابعة للوحدة المحلية لقرية فيشا بالمحمودية.

وإزالة 4 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء بإجمالي مساحة 1866 م2 بمركز ومدينة إدكو، و7 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1612 مترا تابعة لحرم الصرف بالوحدة المحلية لقرية أبو الشقاف بمركز ومدينة حوش عيسى.

وإزالة 7 حالات تعد على أملاك الري بمساحة 153 مترا طوليا عبارة عن قنطرة فوق المجرى المائي بمركز ومدينة الدلنجات، و8 حالات عبارة عن مغاسل على جانبي الطريق بمساحة 923 م2 تابعة لولاية الطرق بالرحمانية.

وإزالة 13 حالة تعد على الطريق العام لقرية بسنتواي من مستأجري محلات الوحدة المحلية عبارة عن تاندات صاج على إجمالي مساحة 260 م، وتم الإزالة للإشغالات والتعديات على الطريق بمركز ومدينة أبو حمص.

وإزالة 13 حالة تعد على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية 747م، وذلك بنطاق الوحدة المحلية لقرية زُهرة بمركز ومدينة كفر الدوار، عبارة عن تنفيذ 12 قرار إزالة على الطرق بمساحة 747 مترا، فضلا عن إزالة حالة تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 100م، وتنوعت حالات التعدي ما بين شدات خشبية وأسوار وتند حديد.

وإزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة ولاية الري قطاع التحدي، بإجمالي مساحة 1827 م2 بمركز ومدينة بدر، وتنفيذ 33 حالة تعد على أرض أملاك دولة الزراعي بمركز رشيد.

جاء هذا في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالتصدي بكل حزم لكل صور التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار فعاليات الموجة الـ13 لإزالة كل وأشكال التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الشعب وتأكيد هيبة الدولة على أراضيها.