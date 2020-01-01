 الداخلية تستحدث مركزا نموذجيا لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة - بوابة الشروق
الأربعاء 29 يوليه 2020 2:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الداخلية تستحدث مركزا نموذجيا لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة

وزارة الداخلية المصرية - ارشيفية
وزارة الداخلية المصرية - ارشيفية
محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 2:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 2:34 م
أصدر اللواء محمد طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، قرارا بإنشاء "سجل مدني المركز النموذجي" بالإدارة العامة للأحوال المدنية، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة.

وحدد القرار اختصاصات المركز النموذجي في إصدار وثائق وقيود ومصدرات وقائع الأحوال المدنية وتشمل (ميلاد، وفاة، زواج، طلاق، قيد عائلي أو فردي....) بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد.

كما نص القرار على أن ينقل تبعية قسم القيد العائلي من إدارة الحسابات الإلكترونية بالإدارة العامة لنظم المعلومات إلى سجل مدني المركز النموذجي بقطاع الأحوال المدنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك