الداخلية تستحدث مركزا نموذجيا لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة

أصدر اللواء محمد طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، قرارا بإنشاء "سجل مدني المركز النموذجي" بالإدارة العامة للأحوال المدنية، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة.



وحدد القرار اختصاصات المركز النموذجي في إصدار وثائق وقيود ومصدرات وقائع الأحوال المدنية وتشمل (ميلاد، وفاة، زواج، طلاق، قيد عائلي أو فردي....) بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد.



كما نص القرار على أن ينقل تبعية قسم القيد العائلي من إدارة الحسابات الإلكترونية بالإدارة العامة لنظم المعلومات إلى سجل مدني المركز النموذجي بقطاع الأحوال المدنية.