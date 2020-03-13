لماذا علينا تجنب مشاركة صور الطعام على وسائل التواصل الاجتماعي؟

منذ بضعة أعوام، كانت فكرة تصوير الأشخاص لطعامهم في مطعم ما تعد مجنونة؛ ونادرًا ما كان يهتم أحدنا بتوثيق صورة وجبته المفضلة، ولكن مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة منصاتها والتفاعل بين الأقارب والأصدقاء في كل تفاصيل الحياة، أصبح الكثير منا يهتم بنشر صور توثق كل لحظات يومه، حتى التي تتعلق بطعامه!

ومع ذلك، فإننا نلتقط الآن العديد من صور الطعام التي يمكنك من خلالها شراء كاميرات خصيصا لذلك، وهكذا غيرت وسائل التواصل الاجتماعي طريقة تناولنا الطعام، ولكن تقرير نشرته مؤخرًا صحيفة "مترو" البريطانية أوضح سلبيات ذلك...

- مواقع التواصل قد تنقل معلومات خاطئة عن الطعام

كان لوسائل التواصل الاجتماعي تأثيرا كبيرا على كيفية تناولنا الطعام، ولقد تغير ما نختار أن نأكله، وكيف نأكل وسبب اختيار الأطعمة التي نتناولها، مما أدى إلى انفجار المعلومات الخاطئة عن الأطعمة بعكس ما كنت تتخيله.

لكن وسائل التواصل الاجتماعي فتحت أيضًا سبلًا جديدة لإلهام الوصفات ومشاركة الخبرات الصحية ومجتمعات الطعام.

الحقيقة هي أن التكنولوجيا الحديثة أثرت على طعامنا بطرق إيجابية وسلبية ويمكن أن يجعلنا نشعر بعدم الرضا أو إثراء حياتنا.

- انعدام الخصوصية في اختيار طعامك

هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نشارك صور الطعام مثل صنع شيء بأنفسنا وهو مصدر فخر، أو نريد تسجيل حدث أو مناسبة اجتماعية، أو ربما يكون الطعام جميلًا أو مختلفًا.

كما أن قرابة 23٪ من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يصورون طعامهم من أجل مدونة الصور أو كمذكرات طعام.

وهناك عدد قليل من الأشياء التي يمكن أن تقرب الأشخاص من بعضهم البعض بنفس الطريقة التي تفعلها مشاركة الوجبة، حتى لو حدثت تجربة المشاركة هذه عبر شاشة وليس عبر طاولة.

وعندما نشارك الطعام على وسائل التواصل الاجتماعي، ندعو الآخرين للمشاركة في تجربتنا من خلال النشر عن طعامنا على وسائل التواصل الاجتماعي ، فإننا لا نأكل بمفردنا أبدًا.

- فخ المقارنة

بالطبع، إن مشاركة صور طعامك تدعو إلى وجود مقارنات بالإضافة إلى عدد كبير من الأحكام على هذه الوجبة.

وقد يؤدي هذا غالبًا إلى القلق من الطعام، حيث إنك قد تشعر بالتوتر حتى تعرف حكم الآخرين على وجبتك، أو قد تكون وجبتك سببا لفتح مقارنات وإثارة مشاعر أصدقاءك الذين قد لا تكون متوفر لديهم نفس إمكانياتك.

- الاستغلال السيء للمنشورات

يستغل ناشرو الطعام تواجدهم عبر الإنترنت للتأثير على عادات الشراء أو الأكل أو ممارسة التمارين الخاصة بهم.

ومن المعروف أن الحكايات أكثر جاذبية، وهذا هو السبب في أن القصص الشخصية عن الطعام والصحة شائعة جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

أحد أسباب مشاركة صور الطعام عبر الإنترنت هي الحالة المزاجية، فمن المرجح أن ننشر صورة طعام من مطعم باهظ الثمن أو عنده طعام حصري به، أكثر مما ننشره من المطاعم المحلية.

هذه الصور تجعل حياتنا تبدو مثيرة عندما تتم مشاركة هذه الأطعمة الجميلة وتنتشر بسرعة، تصبح المطاعم أو المواقع التي تبيعها وجهات الذهاب إلى النقطة التي توجد بها طوابير خارج الباب.

قد نعاني من الخوف من فقدان الشيء عندما تكون خلاصة وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالأشياء التي لم نجربها بعد.

ولكن لا تنس أن ما تراه في خلاصة أحد المؤثرين ليس دائمًا الحقيقة الكاملة - فبعض المطاعم تتعاون معهم، حيث تقدم لهم وجبات ومنتجات مجانية مقابل الترويج والتعرض.

- نظرة مقابل الذوق

لقد شجع صعود المؤثرين ووسائل التواصل الاجتماعي المطاعم على صنع طعام ممتع من الناحية الجمالية ليحصل على الإعجابات، ولكنه لا يرضي الذوق دائمًا.

عندما يصنع طبق معين ضجة كبيرة في انستجرام، ينتج عنه أناس يصطفون في الشارع ليتذوقوا ذلك الشيء الذي يبدو جيدًا دون أن يكون مذاقه جيدًا.

ورغم أنه لم يقابل شخصًا واحدًا قام بتجربة ذلك الطعام ومن الممكن أن يصدم بمذاقه غير الجيد.

- رد فعل عنيف ضد الكاميرا

في حين أن العديد من الطهاة والمطاعم يحبون ذلك عندما يلتقط العملاء الصور و يشاركونها عبر الإنترنت، فإن البعض الآخر أقل حرصًا على ذلك.

منع كبار الطهاة مثل الأمريكي ديفيد تشانج في نيويورك رواد الطعام من التقاط صور للطعام ، كما أن مطعم "ذا فات داك" البريطاني لديه سياسة عدم الوميض (أي منع التصوير).

كما هددت مجموعة من الطهاة الفرنسيين بحظر الكاميرات والهواتف المحمولة من مطاعمهم بالكامل.

في حين أن هذا قد يبدو متطرفًا بعض الشيء، فإن بعض انتقاداتهم لها ما يبررها مثل أن التصوير بالفلاش قد يزعج كل من حولك .

حتى أن بعض الطهاة وأصحاب المطاعم قالوا إنهم شعروا بالابتزاز من قبل المصورين، وهدد بعضهم بكتابة تعليقات سيئة ما لم يتلقوا طعامًا مجانيًا أو مخفضًا.

قطعة واحدة من الصحافة السيئة أو مؤثر قوي واحد يمكن أن يسبب مراجعات ضارة من الآخرين.