مسئول أمريكي يبحث في بنغازي الليبية إمكانية التوصل لحل سياسي في سرت والجفرة

زار القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جوشوا هاريس، اليوم الخميس، مدينة بنغازي شرق ليبيا، للتشاور مع مجموعة من المسئولين الليبيين؛ لتحقيق حل غير عسكري في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي على الصعيد الوطني، واغتنام الفرصة التي وفرها الحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار وخارطة طريق لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

ووفقا لبيان السفارة الأمريكية، فقد أكد القائم بالأعمال هاريس مجدّدا أنّه مع رفع الحصار المفروض على النفط، وستظل السفارة ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز، حتى يثق جميع الليبيين في أنّ هذه الموارد الحيوية ستستخدم بحكمة لصالح الشعب الليبي.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تؤكّد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين، من كل أرجاء البلاد، وخاصة أولئك المستعدين لدعم السيادة الليبية ورفض التدخل الأجنبي والتجمّع في حوار سلمي.