القوات الإسرائيلية تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 25 مواطنا فلسطينيا تركزت في محافظة نابلس.

وقال نادي الأسير وهو "منظمة غير حكومية"، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، إن "جيش الاحتلال اعتقل 12 مواطنا من محافظة نابلس بينهم أسرى محررون".

وأشار إلى اعتقال ستة فلسطينيين من القدس بيت لحم، ومواطن من الخليل، وأسير محرر من جنين، بالإضافة إلى اعتقالات من مخيمي طولكرم، ونور شمس والأغوار الشمالية.

وكان نادي الأسير قال، في تقرير حقوقي أصدره في شهر يونيو الماضي، إن إسرائيل اعتقلت قرابة 900 فلسطيني منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.