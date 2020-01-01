محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف امتداد شارع يسري راغب بحي غرب

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال رصف شارع امتداد يسري راغب بحي غرب مدينة أسيوط، ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف وصيانة الكبارى وفقًا لرؤية مصر2030.

وتابع المحافظ معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بامتداد شارع يسري راغب بحي غرب أسيوط والتي يتم تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، ضمن خطة المحافظة لإعادة رصف وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة واستكمال أعمال الرصف بالمراكز والأحياء للنهوض بمشروعات الرصف وتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة او التي تربط بين مراكز وقرى المحافظة.

وقال المحافظ، إنه يولي اهتماما خاصا برصف وتمهيد الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى ضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.