تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الجزائري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس، انطلاق الموسم الجديد للدوري في 23 أكتوبر القادم.

وكشف الاتحاد الجزائري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أن دوري الموسم المقبل سيقام برابطة واحدة تضم 18 ناديا وباعتماد نظام الذهاب والإياب.

وأكد الاتحاد الجزائري إتمام الدوري الحالي حتى الجولة الـ38 الأخيرة التي يرجح ان تلعب بين 21 و23 أغسطس المقبل.

يذكر ان شباب بلوزداد يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، متقدما بأربع نقاط عن شبيبة الساورة ووفاق سطيف ملاحقيه المباشرين قبل أربع جولات من ختام الموسم.