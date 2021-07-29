دورتموند يمدد عقد محمود داوود حتى عام 2023

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تمديد عقد لاعب الوسط محمود داوود بحيث يبقى مع الفريق حتى عام 2023.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد داوود / 25 عاما/ الصيف المقبل، مع تقارير أكدت دخوله في محادثات مع إدارة النادي للتوقيع على عقد جديد لمدة عامين بدلا من عام واحد إضافي.

وقال داوود خلال تواجده في معسكر الفريق في باد راجاز في سويسرا: "إذا قدمت كل ما لدي وأديت بشكل جيد فالفترة يمكن أن تكون أطول".

وكان الدولي الألماني السوري المولد، قد تدرج في الفئات السنية لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ قبل أن ينتقل إلى دورتموند مقابل 12 مليون يورو (3ر14 مليون دولار) عام 2017.