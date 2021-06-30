ضبط 28 ألف قرص لعقار التامول المخدر بحوزة شخصين في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، من ضبط شخصين، عاطلين، لهما معلومات جنائية مُسجلة في الإسكندرية، لاتهامهما بحيازة 28 ألف قرص مخدر لعقار "التامول"، بقصد الاتجار، وقدرت قيمتهم المالية، 2 مليون و240 ألف جنيه.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخصين، محال إقامتهما نطاق دائرة قسم شرطة مطروح، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع، متخذان من نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، مسرحًا لمزاولة نشاطهما.



وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، تم عمل كمين لهما، وضبطهما أثناء استقلالهما سيارة، في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.



وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما، وأقرا بأن المخدرات التي ضبطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة؛ لاستخدامها في عملية الترويج.



ووفقًا لبيان أمني، اليوم الخميس، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.