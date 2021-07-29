 قاضي إسباني: هناك أدلة كافية لمحاكمة المغنية شاكيرا بتهمة التهرب الضريبي - بوابة الشروق
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قاضي إسباني: هناك أدلة كافية لمحاكمة المغنية شاكيرا بتهمة التهرب الضريبي

برشلونة - د ب ا
نشر في: الخميس 29 يوليه 2021 - 12:52 م | آخر تحديث: الخميس 29 يوليه 2021 - 12:52 م

أفادت تقارير إعلامية، بأن قاضيا إسبانيا خلص لوجود "أدلة كافية" لمحاكمة المغنية الكولومبية شاكيرا، بتهمة التهرب الضريبي.

ويتهم مكتب الادعاء العام في برشلونة، شاكيرا، 44 عاما، بعدم دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو (17.2 مليون دولار) مستحقة في إسبانيا، خلال الفترة من 2012 حتى 2014. وتنفى شاكيرا هذه الاتهامات.

وفي حال عدم التوصل لتسوية خارج المحكمة، فقد تصل عقوبة شاكيرا إلى السجن، وفقا لما ذكرته صحيفة "لا فانجوارديا" اليوم الخميس.

ويقول مكتب الادعاء إن شاكيرا عاشت في إسبانيا لأكثر من نصف العام خلال كل من الثلاثة أعوام الماضية، أي لنحو أكثر من 183 يوما. وهذا يعني أنه سيتعين عليها دفع ضرائب على دخلها في إسبانيا.

لكن شاكيرا أكدت أكثر من مرة أنها لا تخضع لضرائب الإقامة في إسبانيا ولكن في جزر الباهاما خلال الأعوام من 2012 حتى 2014، وسافرت إلى إسبانيا من حين لآخر.

 


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