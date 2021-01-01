رئيسة وكالة التنمية الدولية الأمريكية تزور إثيوبيا للضغط من أجل مساعدة تيجراي

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الخميس، أن رئيستها سامانثا باور ستزور إثيوبيا الأسبوع المقبل للضغط على السلطات حتى تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيجراي التي مزقتها الصراعات، وسط مخاوف من معاناة سكانها من المجاعة.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في بيان أصدرته ونقله راديو فرنسا الدولي، إن باور ستجتمع مع المسئولين في أديس أبابا "للضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى سكان تيجراي لمنع المجاعة وتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق الأخرى المتضررة من الصراع في البلاد".

وأضافت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن باور ستتوجه أيضًا إلى السودان، في رحلتها التي تبدأ بعد غد السبت، لتوضيح موقف القوى الغربية الداعم للحكومة الانتقالية التي تلقى القبول والدعم من المدنيين السودانيين.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن الحصص الغذائية في ميكيلي، العاصمة المحلية لإقليم تيجراي، قد تنفد خلال الشهر الحالي إذا لم يُسمح بدخول المزيد من المساعدات، حيث تواجه جميع الطرق المتاحة إلى الإقليم القيود المشددة أو انعدام الأمن في أعقاب هجوم استهدف قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في وقت سابق من شهر يوليو الجاري.