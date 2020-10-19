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أبدى شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية سعادته البالغة بتحقيق منتخب كرة اليد فوزاً هاماً على نظيره الياباني بنتيجة 33 - 29 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو .

وأضاف العريان في تصريحات تليفزيونية: "منتخب كرة اليد إعتاد على تحقيق الإنجازات ، وخاصةً بعد ظهوره بمستوى رائع في كأس العالمالماضية والتي أقيمت في مصر ، كما أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الإسباني باروندو أثبت جدارته في قيادة المنتخب الوطني منذ قدومه إلىتدريب الفريق .

واختتم العريان : عُمر عصر شرف البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو رغم خسارته أمام بطل الصين وصاحب التصنيف الثانيعالمياً في الدور ربع النهائي لتتس الطاولة ، كما أنه أمامه الكثير خلال الأوليمبياد المقبلة .

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.