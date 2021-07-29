منغوليا تسجل 1231 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في منغوليا ، 1231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المنغولية -وفقا لوكالة الأنباء المنغولية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس- أنه تم تأكيد 511 حالة في العاصمة (أولان باتور) و732 في مناطق أخرى.

وأوضحت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 161 ألفا و575 حالة.. مضيفة أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 802.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 2157 شخصًا خلال يوم أمس، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 160 ألفا و662 حالة.