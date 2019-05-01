أمير مرتضى: احترام المنافسين سبب انتصارات الزمالك

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على توجيه الشكر الي اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عقب انتهاء المباراة:" الكل لديه رغبة كبيرة في تحقيق الفوز من أجل حصد لقب الدوري ، والجميع كانوا رجال وعلى قدر المسؤلية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق"

وأضاف المشرف على الكرة بنادي الزمالك:" هناك أكثر من لاعب لا يلعب في مركزه الأساسي وذلك بسبب النقص العددي في بعض المراكز بالإضافة إلى معاناة اللاعبين من الاجهاد بسبب ضغط المباريات"

وأكد أمير مرتضى صعوبة المنافسة على لقب الدوري خاصة في المراحل الأخيرة موضحا أن الفريق يسير بشكل جيد لأن هناك التزام من اللاعبين ووجود جهاز فني يمتلك حلول لأي أزمات فنية تواجهه.

ووجه المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء التحية إلى جماهير الزمالك التي تؤازر الفريق مؤكدا انهم اللاعب رقم 1 ووجودهم خلف الفريق دائما من أهم العوامل التي تحفز اللاعبين وتدفعهم لمواصلة المشوار.

وتابع أمير مرتضى:" كل مباراة نخوضها نحترم منافسنا فيها بالإضافة إلى التركيز والروح العالية وهذه العوامل من أهم أسباب الفوز وحصد الثلاث نقاط."

واختتم أمير تصريحاته بتوجيه رسالة يطمئن خلالها جماهير الزمالك مؤكدا ان هناك وعي كبير من اللاعبين وهناك جهاز فني محترم بقيادة المدير الفني الكبير فيريرا يعرف جيدا كيف يتعامل مع المباريات و لديهم اصرار على الفوز في جميع المباريات موضحا انه سيعمل على ملف الصفقات بعد انتهاء الموسم والتركيز منصب حاليا على مباريات الدوري.