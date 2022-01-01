رئيس لبنان يؤكد ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة لتحقيق التكامل الغذائي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة قضية الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية، داعيا إلى ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء بهدف تحقيق التكامل الغذائي خصوصا في ظل الصعوبات وأزمة الغذاء العالمية والحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لوفد وزراء الزراعة من لبنان والأردن وسوريا والعراق المشارك في الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه لبنان أمس اليوم.

ضم الوفد وزراء الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن والأردني خالد الحنيفات والسوري محمد حسن قطنا والعراقي محمد كريم الخفاجي، في حضور سفراء الدول المشاركة في المؤتمر.

وأشار عون إلى أهمية الاجتماع الرباعي واهدافه، مؤكدا ضرورة إعطاء العمل التقني اهمية لإنجاح هذا المشروع المشترك وتحديدا فيما يتعلق بالانتاج والتوزيع.

وعبر عن أمله في إنجاز مذكرة تفاهم زراعية شاملة بالشقين النباتي والحيواني وتنفيذ هذا المشروع بأسرع ما يمكن لتحقيق المنفعة والمصلحة للجميع، داعياً الى ضرورة توسيعه لإطلاق السوق العربية المشتركة لتسهيل الاستيراد والتصدير بين الدول وتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء لتحقيق التكامل الغذائي خصوصا ان التطورات الدولية والحرب في اوكرانيا زادا من حجم التداعيات السلبية على المنطقة خصوصاً على صعيد الامن الغذائي.

ومن جانبه، أشار وزير الزراعة اللبناني إلى أن اللقاء الوزاري الرباعي الزراعي الذي انعقد في بيروت يستهدف توطيد العلاقات العربية في القطاع الزراعي بين هذه الدول وتذليل كل العقبات لتحقيق التكامل الزراعي خصوصا فيما يتعلقبمسألة الترانزيت وبناء منظومة كاملة في هذا القطاع.

ولفت إلى الاتفاق على عقد اتفاقية رباعية في هذا الإطار، مؤكدا أن القمة الرباعية أرسلت رسالة إيجابية مفادها القدرة على توطيد العلاقات العربية-العربية وعودة اللحمة العربية من العاصمة بيروت.