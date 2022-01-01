استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مظاهرة ضد الاستيطان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص جنود الاحتلال في الصدر، في قرية المغير قضاء رام الله".

بدوره، قال مصور وكالة الصحافة الفرنسية إن "مسيرة سلمية انطلقت شارك فيها مئات من القوى الوطنية والإسلامية ومن سكان قرى المغير وترمس عيا وأبو فلاح ضد الاستيطان الذي سيطال أراضيهم، وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالاستيطان".

وأضاف أن المتظاهرين وعددهم نحو 300 إلى 400 شخص "اشتبكوا مع المستوطنين والجيش وتحولت المسيرة إلى مواجهات عبر التراشق بالحجارة. وأطلق الجيش الرصاص وأصاب ثلاثة متظاهرين.

وأكدت وكالة وفا إصابة ثلاثة فلسطينيين خلال المواجهات.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق اليوم حرض مئات الفلسطينيين على أعمال شغب عنيفة بالقرب من بلدة المغير" وأحرقوا الإطارات وألقوا الحجارة على طريق رئيسي تسير عليه المركبات المدنية.

وأضاف: "تم إرسال قوات من الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود الإسرائيلية إلى مكان الحادث وردوا بوسائل تفريق الشغب والنيران الحية.. نحن على علم بتقارير عن مقتل فلسطيني". كما تحدث الجيش عن وقوع "مواجهة عنيفة بين الإسرائيليين (المستوطنين) والفلسطينيين.. عملت قوات الاحتلال الإسرائيلية على إعادة النظام وتفريق الطرفين".