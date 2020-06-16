وزيرة الخزانة الأمريكية: الاقتصاد الأمريكي لا يشهد ركوداً الآن

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الأرقام التي تظهر انخفاضين متتاليين في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لا تثبت أن البلاد الآن في حالة ركود، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن يلين قولها في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بعد ساعات من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام :"الركود الحقيقي هو "إضعاف واسع النطاق للاقتصاد .. وهذا ليس ما نراه الآن".

وأضافت يلين إن البلاد تشهد حاليا خلق فرص عمل وموارد مالية قوية للأسر ومكاسب في الإنفاق الاستهلاكي ونموا في الأعمال.

وأشارت وزيرة الخزانة إلى أن التوظيف ارتفع بمقدار 1ر1 مليون وظيفة في الربع الثاني ، وهو تناقض حاد مع متوسط الخسارة البالغ 240 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة الأولى من فترات الركود السابقة.

كانت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس أظهرت استمرار انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي للربع الثاني على التوالي.

وذكرت وزارة التجارة أن إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة انكمش خلال الربع الثاني بنسبة 9ر0% مقارنة بالربع الأول، الذي سجل انكماشا بمعدل 6ر1%. كان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بنسبة 5ر0%.

وتشير بيانات الناتج المحلي إلى دخول الاقتصاد الأمريكي حالة ركود من الناحية الفنية.

ويعكس تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني تراجع الاستثمار في المخزون لدى القطاع الخاص، والاستثمار في الأصول السكنية الثابتة وكذلك الإنفاق الحكومي والاستثمار في الأصول الثابتة غير السكنية.

وساعدت الزيادة في الصادرات والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، في الحد من انكماش الاقتصاد الأمريكي، رغم استمرار تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى 1% خلال الربع الثاني، مقابل 8ر1% خلال الربع الأول من العام الحالي.

في الوقت نفسه، قالت وزارة التجارة إن تراجع معدل انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول يعكس تحسن الصادرات وتباطؤ وتيرة تراجع إنفاق الحكومة الاتحادية.