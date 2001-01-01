تحرير 11 مخالفة وإنذار لمحلات ومطاعم سياحية خلال حملة بمطروح

قال محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح، إن لجنة المرور على المحلات والمطاعم السياحية شنت حملة تفتيشية على المحلات والمطاعم السياحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية، و٦ إنذارات سلامة وصحة مهنية وعدم التأمين على بعض العاملين بعقود عمل ورخصة مزاولة مهنة، بالإضافة إلى إعدام ١٥ لتر زيت ٤٥ كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، بتكثيف حملات المراقبة ومتابعة المعروض من السلع الغذائية، ومنع أى تجاوزات والاطمئنان توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.