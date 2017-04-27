السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار في مخدر الحشيش بالعجوزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة العجوزة.



صدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، حسين محمود فخري، أسامة الأمير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد، وممدوح عبد الرشيد.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 7475 لسنة 2023 جنايات العجوزة، أن المتهم "محمد ف." في يوم 20 أبريل الماضي بدائرة قسم شرطة العجوزة، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وشهد معاون مباحث بفرقة وسط الجيزة، أنه أثناء مروره الأمني أبصر المتهم مزاولاً لنشاطه الاجرامي الآثم في الاتجار بالمواد المخدرة ممسكاً بقطعة لجوهر الحشيش المخدر معرضاً إياها على آخر مجهول فضبطه وإياها بينما لاذ الأخير بالفرار.



وتابع معاون المباحث أنه بتفتيش المتهم عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر له بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار فيها والمبلغ المالي من متحصلات بيعها والهاتف المحمول للاتصال بعملائه من متعاطيه.