بني سويف: تحرير 140 محضرا لمخالفات والتحفظ على مواد غذائية فاسدة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين؛ لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وصور الغش التجاري.

وجاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 23 حتى 28 من يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير، الذي عرضه وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن تلك الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 100 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 19 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و27 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

وتحرير 5 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و4 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و19 محضرا للتصرف في ألف و314 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضر لتجميع دقيق بلدي مدعم، وضبط والتحفظ على 9 أجولة.

وجرى المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف مقررات التموين بالأسعار والكمية المقررة، وصرف مقررات يوليو للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وتحررت 3 محاضر ضد بدالين تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق، عن تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محال بيع الأسمدة الزراعية لتجميعه وعرضه للبيع أسمدة زراعية مدعمة والخاصة بمنافذ وزارة الزراعة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء.

وضبط 18 جوال سماد اليوريا المدعم، وتحرير محضرين ضد المسئولين عن محال تجارية غذائية لحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية، ومحضر ضد أحد المسئولين عن مخازن السلع الغذائية لحيازته وعرض للبيع أرز أبيض مجهول المصدر، والتحفظ على طن أرز أبيض.

وتحرير 3 محاضر للمسئولين عن محال بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتحررت 8 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة؛ للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و11 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

وتحرير 8 محاضر لمسئولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، وسحب 4 عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.