وزير العمل: البيئة اللائقة وتحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج أهم أولوياتنا

تفقد وزير العمل محمد جبران، سير العملية الإنتاجية وبيئة العمل، بأحد شركات نظم الأمان وشركة لإنتاج السيراميك، وكان في استقباله سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة نظم الأمان، وصبحي نصر نائب رئيس مجلس إدارة إنتاج السيراميك، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، ضمن جولته بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على دوران عجلات الإنتاج، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، ومشاركة الجميع في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح دور الدولة أيضا في تحقيق التوازن في علاقات العمل، في القرارات والتشريعات، والالتزام بمعايير العمل الدولية، من أجل بيئة عمل لائقة يزداد فيها الإنتاج.

وأشار جبران، إلى أهمية التعاون والتنسيق في صناعة بيئة العمل اللائقة التي يتوفر فيها فرص العمل لشباب ماهر ومدرب، وكذلك الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل، وأدوات الإنتاج.

وناشد العمال، لمزيد من العمل والإنتاج، لتوفير حياة كريمة لهم وتدريبهم على التطورات والتحديات التي تواجه سوق العمل حسب توجيهات القيادة السياسية.

جدير بالذكر أن وزير العمل بدأ جولاته اليوم الإثنين، في مدينة العاشر من رمضان، بعقد لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان بمقر الجمعية، بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وكان في استقبالهما، رئيس مجلس إدارة الجمعية سمير عارف، وأعضاء مجلس الإدارة، وأحمد عبدالهادي وكيل مديرية العمل بالشرقية، وأشرف الدوكار رئيس اتحاد محلي عمال العاشر من رمضان نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وشاركت في اللقاءات قيادات تنفيذية ومحلية وشعبية بالمحافظة، ووفد من وزارة العمل يرافق الوزير، وشملت جولات الوزير زيارات إلى مواقع عمل وإنتاج، ولقاء مع العمال.

يشار إلى أن مدينة العاشر من رمضان يعمل فيها 400 ألف عامل في أكثر من 6000 مصنع وشركة.