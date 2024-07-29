دراما حركية وفنون شعبية في الليالي الصيفية برأس البر ودمياط الجديدة

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم العروض الفنية لمصطافي مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، ضمن فعاليات "صيف بلدنا 4"، في إطار البرنامج المقدم بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة دمياط.

تضمنت فعاليات الليلة الثالثة بالمسرح الروماني بدمياط الجديدة، عرضا فنيا قدمته فرقة دمياط للدراما الحركية بقيادة المخرج كريم خليل، وشاركت بعدد من عروض الفن الاستعراضي العصري منها "لف الدنيا وعيش، شخبط شخابيط، محظوظة بأصحابي، جيل بيسلم جيل، روح انسان، جرب يا اللي معدي، سفينة الأحلام، سنوحي، كراكيب، شبر ونص، راجعين، امسك فى حلمك، ابن مصر"، ثم قدم المنشد والشاعر إسلام نصر أحد الموهوبين بمحافظة دمياط عروضا من الموال والإنشاد والمديح والشعر.

وبمنطقة اللسان برأس البر، قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية، بقيادة نصر الدين محمد، مجموعة من تابلوهاتها المعبرة عن الفلكلور السكندري وهي "الزفة، إسكندرية، الفلاحي، حلاوة شمسنا، الصيادين، تحيا مصر"، بجانب عرض التنورة

وشهدت الفعاليات عقد أمسية للشاعر محمود سلام، إلى جانب استمرار فعاليات ورشة الرسم على الوجوه بصحبة هند الشناوي، ومعرض كتب هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.

فعاليات "صيف بلدنا 4" بدمياط الجديدة يقيمها فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج، وتقدم العروض يوميا في التاسعة مساء حتى نهاية أغسطس المقبل، ويلتقي جمهور رأس البر مساء اليوم مع عرض لفرقة توشكى التلقائية، ويشهد جمهور دمياط الجديدة عرضا لفرقة المنصورة للموسيقى العربية.