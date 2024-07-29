وزير مالية زيمبابوي يدعو إلى إنشاء مؤسسات تصنيف ائتماني أفريقية

قال وزير مالية زيمبابوي مثولي نكوبي، إن أفريقيا تحتاج إلى مؤسسات تصنيف ائتماني افريقية لكي يضمن المستثمرون الحصول على صورة دقيقة للمخاطر التي تواجه الاستثمار في القارة.

وأضاف نكوبي خلال مشاركته في مؤتمر مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي في العاصمة الزيمبابوية هراري اليوم الاثنين: "واحدة من أشد المهام إلحاحا هو تغيير النظرة السلبية السائدة بشأن المخاوف من التغير المناخي في المنطقة من خلال تزويد المستثمرين بمعلومات صحيحة ومتوازنة عن فرص ومخاطر الاستثمار في الدول الأفريقية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إن "هذا يتضمن إنشاء مؤسسات تصنيف ائتماني مقرها في أفريقيا، وتكون قادرة على تقييم المخاطر الأفريقية بطريقة دقيقة، والمخاطر الإقليمية وفي دول مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية بدقة".

يذكر أن الدعوة لإنشاء مؤسسات تصنيف ائتماني بديلة للمؤسسات الثلاث الكبرى وهي موديز وفيتش وإس أند بي اكتسبت زخما منذ ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب تزايد القلق من عدم تعبير تقييمات مؤسسات التصنيف الدولية للمخاطر الحقيقية التي تواجه الاستثمار في أفريقيا مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستثمرين والدول في القارة.