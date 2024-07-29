وزير الخارجية الإيطالي يحث رعايا بلاده على مغادرة لبنان

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حث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، رعايا بلاده على مغادرة لبنان، ناصحًا الإيطاليين بعدم السفر إلى لبنان بسبب ما وصفه بـ«الوضع المعقد للغاية».

وقال في تصريحات نقلتها وكالة «أنسا» الإيطالية، اليوم الاثنين، إن بلاده تتابع «باهتمام كبير» وضع جنودها البالغ عددهم 1200 ويشاركون في تدريب القوات المسلحة اللبنانية.

وأكد أن «بلاده مستعدة للتعامل مع احتمالات تفاقم الأوضاع بالمنطقة»، معربًا عن أمله في عدم حدوث تصعيد للصراع.

ودعا الإيطاليين الموجودين في لبنان إلى توخي أقصى درجات الحذر، مؤكدًا حرص بلاده على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.

وفي وقت سابق، نصحت السفارة الأمريكية في بيروت رعاياها بمغادرة لبنان.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون القنصلية رينا بيتر، في مقطع فيديو نشرته السفارة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن بلادها «تركز بشدة على لبنان».

وأشارت إلى أن «الأولوية الكبرى لوزارة الخارجية الأمريكية هي سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج»، ناصحة «المواطنين الأمريكيين بتحضير خطة عمل للأزمات والمغادرة قبل بدء الأزمة».

وأضافت: «الرحلات التجارية المعتادة تعد دائمًا الخيار الأفضل، بينما لاتزال وسائل التواصل والمواصلات والبنية التحتية سليمة وتعمل بشكل طبيعي».

وناشدت الرعايا الأمريكيين التأكد من صلاحية جوازات السفر، مضيفة: «إذا لم تعد الرحلات التجارية المعتادة متاحة، على الأفراد الموجودين في لبنان التحضير لأخذ ملاجئ في أماكن تواجدهم لفترات طويلة».