يستعد الفنان مصطفى حجاج لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم روح، وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، هندسة صوتية وإنتاج هاني محروس، ومن المقرر طرحها يوم الأربعاء المقبل على يوتيوب، وتحمل عددا من المفاجآت، ويقدمها حجاج لجمهوره بشكل ولوك جديد.

وروج مصطفى حجاج للأغنية بفيديو على حسابه على إنستجرام وعلق قائلا: "استنوا أغنيتي روح يوم الأربعاء الساعة 7 على يوتيوب وجميع منصات الموسيقى".

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وطرح مؤخرًا كل من الفنان مصطفى حجاج والنجم المغربى حاتم عمور أغنية دويتو تحمل اسم "بنجيب القرش" من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هانى محروس، وظهر بها الثنائى حجاج وعمور بلوك مختلف.

وطرح قبلها مصطفى حجاج أغنية جلد الذات من كلمات أحمد شكري وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، وحققت نجاحا كبيرا، وتقول كلمات الأغنية : آه من جَلد الذات طول الليل بالذات، لما دماغك تبدأ تفتح وياك الحكايات لما تبل دموع م البُكا فَرشة نومك وتفكر في حاجات تعباك.