وزير الصحة ومحافظ بني سويف يعقدان اجتماعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا بحضور نواب الوزير وقيادات وزارة الصحة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بديوان عام المحافظة، وذلك عقب ختام جولته الميدانية في إطار ختام المرحلة الأولى من المرور الميداني على المنشآت الطبية بالمحافظات.

في مستهل الاجتماع، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بالنواب على جهودهم في متابعة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى تفاصيل الجولة التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة.

تناول وزير الصحة والسكان تفاصيل جولته الميدانية التي أجراها اليوم، ومناقشة التحديات والاحتياجات التي قد تؤثر على سير الخدمات الطبية، والإجراءات التي تم اتخاذها على الفور حيال ذلك، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لمواجهة كافة التحديات، مشيدًا بالدور الداعم من قبل نواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ والحرص على التواجد الميداني.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أكد أن مستشفى سمسطا بمحافظة بني سويف سيتم إسنادها للجهات المختصة لإدراجها ضمن منظومة التطوير بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن العمل مستمر في تطوير منظومة وحدات الرعاية الأساسية.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير استمع خلال الاجتماع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين بخصوص نقص بعض الأدوية والمستلزمات، وسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار، مستعرضًا في هذا الصدد الإجراءات والحلول الفورية التي تعمل عليها الوزارة على أرض الواقع.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير وجه نواب الوزير وقيادات الوزارة بالتنسيق مع نواب المحافظة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه تطوير المنظومة الصحية.

من جانبه، رحب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وأعرب عن شكره وتقديره لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لما يبذلونه من جهود مخلصة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، والتي أثمرت نتائج كثيرة وملموسة في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الصحة الذي يمثل مقدمة القطاعات الخدمية الحيوية التي تهم المواطن، مؤكدًا على استمرار العمل وبذل الغالي والنفيس من أجل الدفع بجهود الدولة، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية بتوجيه بوصلة التنمية نحو الصعيد.

وأكد محافظ بني سويف أن الشعار والهدف السائد بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ هو التكامل والتعاون، مشيرًا إلى أهمية الزيارات الميدانية التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، وقطاع المتابعة بالوزارة، بجانب حرص الوزير على عقد هذا اللقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث يأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية بالمحافظة تواصل جهودها في مجال دعم ومتابعة كافة المستشفيات، من حيث الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، بجانب المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع.