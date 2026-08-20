 لليوم الثاني عشر.. مستوطنون إسرائيليون يواصلون حصار منازل في قصرة جنوب نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لليوم الثاني عشر.. مستوطنون إسرائيليون يواصلون حصار منازل في قصرة جنوب نابلس

وكالات
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2026 - 9:41 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 9:41 ص

واصل مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة.

وقال رئيس مجلس قصرة عبد العظيم وادي، إن قوات الاحتلال وعددا من المستوطنين يواصلون فرض الحصار على ثلاثة منازل في منطقة رأس العين في البلدة، ومنع العائلات من الخروج أو الدخول إليها، وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية والسيطرة عليه، وسط إعلان المنطقة عسكرية مغلقة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأشار وادي إلى أن العائلات المحاصرة تعاني من نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، بسبب منع الاحتلال وصولها إلى المنازل وتزويدها بما يلزم.

إلى ذلك، ندد وزير الخارجية ​البريطاني إد ميليباند، بتحرك سلطات الاحتلال هذا ​الأسبوع لطرح ​مناقصة لمشروع مستوطنة E1 واستدعى ​القائم بالأعمال الإسرائيلي.

وأفادت الخارجية البريطانية، بأن ​"مخطط إي1 الاستيطاني الإسرائيلي من ​شأنه تفتيت أراض يسعى ‌الفلسطينيون ⁠لإقامة دولتهم عليها".

وقال ميليباند، إنه أوضح أيضا ​لوزير ​الخارجية ⁠الإسرائيلي جدعون ساعر أن "على ​الحكومة الإسرائيلية ​وقف ⁠مخطط إي1 فورا وسحب المناقصة ⁠ووقف ​جميع ​عمليات التوسع الاستيطاني".

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