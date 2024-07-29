استئناف الزقازيق تؤيد حكم الإعدام للمتهمة بخطف وقتل طفل بالشرقية

أيدت محكمة استئناف الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد الشهاوي، قرار اول درجة الصادر من محكمة جنايات الزقازيق، بالإعدام شنقا للمتهمة بخطف وقتل طفل لم يبلغ العامين من عمره بدائرة مركز منيا القمح، وتم رفض الاستئناف المقدم من المتهمة.

تعود أحداث القضية رقم 33955 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة منيا القمح، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، المتهمة سكر، 40 عامًا، ربة منزل مقيمة قرية خلوة الشعراوى نطاق مركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية، لادانتها بقتل الطفل مصطفى. م، الذي لم يبلغ العامين من عمره.

تبين من أمر الإحالة قيام المتهمة بخطف المجنى عليه بدافع الانتقام من أسرته، وأعدت لهذا الغرض أدوات عبارة عن جوال بلاستيكي وحقيبة قماشية وقطعة من القماش وكمنت له أمام مسكنه متربصة له وما أن ظفرت به قامت بوضعه داخل الجوال وأحكمت غلقه ثم خنقته ثم وضعته بداخل الحقيبة القماشية وتوجهت به الى مجرى مائي والقت الجوال وبداخله الطفل.

تم العثور على جثة الطفل بمعرفة الأهالى وعقب التحريات والفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة جارة والدة الطفل وتدعى" سكر" وقامت بارتكاب الجريمة بسبب الغيرة منها والانتقام منها، بعودة زوجها من السعودية بغرض إقامة عقيقة المجنى عليه، القت الشرطة القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة العامة التى إحالتها محبوسة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.