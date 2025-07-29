السعودية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعربت السعودية، الثلاثاء، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية، تعليقا على إعلان ستارمر خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع" بقطاع غزة.

وأعربت السعودية عن ترحيبها بالإعلان البريطاني وجددت "دعوتها للمجتمع الدولي والدول المحبة للسلام لاتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق البيان.

وقبل أيام أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطوة مماثلة لما أعلنته بريطانيا، وقال إن باريس ستعترف رسميا بفلسطين في سبتمبر المقبل.

وخلال مؤتمره الصحفي، صرّح ستارمر بأن "الوقت قد حان للاعتراف بفلسطين، لأن الأمل في حل الدولتين أصبح في خطر، وأن هذا سيكون له الأثر الأكبر".

وأوضح: "أستطيع أن أؤكد أن بريطانيا سوف تعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات ملموسة لإنهاء الوضع المخيف في غزة، وقبول وقف إطلاق النار، وإحياء إمكانية حل الدولتين، والالتزام بالسلام المستدام على المدى الطويل".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 206 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.