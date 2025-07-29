أونروا تدعو إلى إغراق غزة بالمساعدات لوقف أسوأ سيناريو للمجاعة

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وصفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الثلاثاء، الوضع في قطاع غزة بأنه "أسوأ سيناريو للمجاعة"، ودعت إلى إغراقه بالمساعدات الإنسانية.

أونروا قالت عبر منصة إكس، إن "أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث الآن في غزة، وفقا لأبرز الخبراء العالميين. إنها مجاعة من صنع الإنسان بالكامل"، في إشارة إلى حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وتابعت: "وصلت غزة إلى حافة المجاعة مع انتشار التجويع وسوء التغذية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع الذي مزقته الحرب، بما في ذلك بين الأطفال".

و"مات أكثر من 100 شخص بسبب الجوع في الأسابيع القليلة الماضية فقط"، حسب الوكالة الأممية.

وأكدت أن "الطريقة الوحيدة لوقف هذه الكارثة هي إغراق غزة بكميات هائلة من المساعدات".