قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن مشهد توافد شاحنات المساعدات إلى القطاع يعكس حالة الانتظار الطويل والمعاناة الشديدة التي يعيشها السكان، محذرًا في الوقت ذاته من أن هذه المساعدات لا تصل بشكل عادل إلى مستحقيها.

وأضاف زقوت، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن «الآلية المفروضة لإدخال المساعدات تفتقر للتنظيم، وتسببت في فوضى اجتماعية مقصودة ساهمت إسرائيل في صناعتها من خلال تغييرات بنيوية داخل المجتمع الفلسطيني».

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الشباب شكلت مجموعات تستولي على المساعدات وتعيد بيعها في الأسواق، مما يحرم 80% من السكان المحتاجين فعليًا من الحصول عليها، موضحا أن الفئات العاملة والمتعلمة، مثل الكوادر الطبية وطواقم الدفاع المدني، أصبحت الأكثر هشاشة وفقرا بسبب التزامها بالعمل وحرمانها من هذه المساعدات، في ظل غياب آلية واضحة وعادلة لتوزيعها.

ونوه أن الأزمة الأكبر تكمن في القطاع الصحي، الذي يوشك على الانهيار الكامل نتيجة شح الوقود والمستلزمات الطبية، وتزايد أعداد المرضى والمصابين، خاصة في ملفات التغذية والأمراض المزمنة والوبائيات.

وحذر من أن استمرار العدوان الإسرائيلي، إلى جانب سياسة الحصار والتجويع، يمثلان تهديدًا حقيقيًا للمجتمع، قائلًا إن المطلوب بشكل عاجل هو وقف العدوان، وتفعيل دور المؤسسات الدولية لتنظيم عملية الإغاثة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.