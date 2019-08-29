«العربية الحدث»: مقتل قيادي بتنظيم داعش في صحراء الأنبار العراقية

أفادت قناة "العربية" الحدث الإخبارية اليوم الخميس، بمقتل القيادي في تنظيم داعش أبو ثابت الجميلي في صحراء محافظة الأنبار الواقعة غربي العراق.

وأشارت القناة إلى أن الجميلي كان يشغل منصب مسئول تنظيم داعش في العاصمة العراقية بغداد، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يذكر أن خلية الإعلام الأمني العراقية كانت قد أعلنت يوم السبت الماضي، انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تهدف إلى تفتيش وتطهير كامل الصحراء، والمناطق المحددة في محافظة الأنبار، من بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية.