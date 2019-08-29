«الصحة»: جميع الأمصال الطبية متوفرة بالمستشفيات ومخزونها يكفي لمدة عام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الصادر اليوم؛ لرصد الشائعات والرد عليها، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول نقص بعض الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصة المضادة للدغة الثعبان والعقرب.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد نقص في أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مشددة على توافر جميع الأمصال الطبية بكل المستشفيات، وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة عام، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أنها ‏تقوم من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بمراقبة ورصد أي نقص في الأمصال الطبية بالمستشفيات بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى الفحص والرقابة المستمرة على الأمصال بكل المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية؛ بهدف التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة "25354150/02".