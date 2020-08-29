الصحة السعودية: تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 987 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 313 ألفا و911 حالة، من بينها 21 ألفا و630 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.

وأوضحت وزارة الصحة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أنه تم أيضا تسجيل 1038 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 288 ألفا و441 حالة، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة المسجلة اليوم منها 43% إناث و57% ذكور، فيما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85% وكبار السن 4%.

ولفت البيان إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة بلغ 3840 حالة، مبينا أنه تم إجراء 52 ألفا و8 فحوص مخبرية جديدة.