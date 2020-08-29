جامعة مطروح: انطلاق حملة ابدأ مستقبلك لتنمية قدرات الشباب

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إنه تقرر إطلاق حملة "ابدأ مستقبلك"، الاثنين المقبل، بنادي ريادة الأعمال "TICO" بالجامعة، وتهدف لبناء قدرات الشباب وتنمية المهارات والمنافسة في سوق العمل.

وأضاف النجار، أن ذلك في إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها، من خلال بناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، والعمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدرات الطلاب التنافسية، لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.

وتُعد إنشاء حاضنات الأعمال أحد أهداف الحملة، حيث تسهم تلك الحاضنات في مساندة رواد الأعمال، من خلال تقديم كافة سبل الدعم لتطوير الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع.

الجدير بالذكر أن حملة "ابدأ مستقبلك" تتبع مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.