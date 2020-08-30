قمر ورفعت والعزب خارج قائمة الاتحاد لمباراة الاسماعيلي

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اعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الاول بنادى الاتحاد السكندرى قائمة فريقه لمواجهة الاسماعيلي والمقررة الاثنين علي ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدورى

واستبعد يوسف من قائمة المباراة الثلاثي، خالد قمر وأحمد رفعت واسامة العزب لأسباب فنية.

وجاءت القائمة علي النحو التالي :

حراسة المرمي : عماد السيد، محمود الزنفلي، عمرو خليل.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، اسلام جمال، عمرو الميداني، السيد سالم، صبرى رحيل، مروان النجار.

خط الوسط : نور السيد، احمد نبيل مانجا، كريم الديب، احمد حجي، رزاق سيسيه، خالد الغندور، مروان عطية، عبد الغني محمد، يوسف حسن.

خط الهجوم : محمد الصباحي، احمد راشد، ايمن غباشي