السودان: استقرار مناسيب المياه بجميع القطاعات

ذكرت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية، أن منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرذكرتطوم، اليوم الأحد، سجل 17.18 متر، أقل من أعلى منسوب مسجل تاريخيا 17.66 بنحو 48 سم. وسجلت محطة شندي منسوب 17.97 متر، أقل من أعلى منسوب مسجل تاريخيا 18.44 متر، بنحو 47 سم.

وكشفت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ 619 مليون متر مكعب، اليوم الأحد، تراجعا من 634 مليون متر مكعب، أمس السبت، فيما سجل إيراد نهر عطبرة 140 مليون متر مكعب ارتفاعا من 133 مليون متر مكعب، أمس، بينما حافظ إيراد النيل الأبيض استقراره عند 130 مليون متر مكعب.

وتوقعت لجنة الفيضان بوزارة الري السودانية، في بيانها اليومي، أن تشهد جميع القطاعات استقرارا في المناسيب.