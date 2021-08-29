أفاد تقرير إخباري بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيتوجه اليوم الأحد، إلى سوريا، وذلك عقب مشاركته أمس في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن عبد اللهيان، الذي يقوم بأول زيارة خارجية له إلى دول الجوار والمنطقة بعد توليه منصبه، سيتوجه اليوم إلى دمشق للقاء المسؤولين السوريين، وتجدر الإشارة إلى أنه لم تتم دعوة سوريا للاجتماع.

وكان عبد اللهيان قال أمس :"كان من الضروري دعوة سوريا إلى هذا المؤتمر، باعتبارها جارة مهمة للعراق".

وأضاف أن "إيران على اتصال مع القيادة السورية فيما يتعلق بالأمن والتنمية المستدامة للمنطقة، وسنتشاور مباشرة مع دمشق حول قمة بغداد، والتأكيد على الدور المهم لدول المنطقة حول أي مبادرة إقليمية".