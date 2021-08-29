سانج يونج الكورية الجنوبية تواصل البحث عن مشتر جديد

تعتزم شركة سانج يونج موتور الكورية الجنوبية للسيارات التي تمر بضائقة مالية تلقي عروض استحواذ حتى منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يكون هناك تنافسا في اتجاهين بين اثنين من المستثمرين المحليين، وفقا لما أفادت به مصادر في الصناعة اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الشركة تعتزم تلقي عروض من المشترين المحتملين حتى 15 من الشهر المقبل. وإلى الأن قدم ما يبلغ مجموعه 11 مستثمرا من الداخل والخارج خطابات للاستحواذ على سانج يونج.

ومن بين المستثمرين المرشحين بشكل رئيسي توجد مجموعة إس إم، التي تتراوح أعمالها من الإنشاءات إلى تصنيع قطع غيار السيارات، وشركة إديسون موتور، التي تعاونت مع صندوق الأسهم المحلي الكوري لتحسين حوكمة الشركات .

وتم وضع الشركة تحت الحراسة القضائية للمرة الثانية في نيسان/أبريل الماضي بعد خضوعها لنفس العملية قبل عقد من الزمن.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي فشلت فيه الشركة الأم في الهند "ماهيندرا آند ماهيندرا" المحدودة، في جذب مستثمر بسبب جائحة كوفيد-19 الممتدة بالإضافة إلى وضعها المالي المتدهور.

وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 15% خلال الفترة من كانون ثان/يناير إلى تموز/يوليو من العام الجاري إلى 48 ألفا و 229 مركبة بعد أن كانت 56 ألفا و 846 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وتخطط سانج يونج لتجديد خط إنتاجها وتطوير ما لا يقل عن خمسة طرازات من السيارات الكهربائية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتهدف الشركة حاليا إلى إطلاق أولى سياراتها الكهربائية، كوراندو إيموشن، في السوق الأوروبية بحلول تشرين أول/أكتوبر المقبل.