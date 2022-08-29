كوريا الجنوبية تسجل أقل من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى أقل من 50 ألف إصابة، بينما يستمر عدد المرضي المصابين بأمراض خطيرة في الارتفاع .

وسجلت كوريا الجنوبية 43 ألفا و142 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 360 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 23 مليونا و26 ألفا و960 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و618 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضي ذوي الحالات الخطيرة إلى 597 مريضا، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل..