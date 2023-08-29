تحدث الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، رئيس لجنة الحكام السابق، عبر قناة الأهلي، عن فترة توليه التحكيم في مصر.
وقال كلاتيبنرج عبر قناة الأهلي:"استبعدت بعض الحكام المخطئين وفوجئت بعودتهم لإدارة المباريات دون علمي".
وأضاف:"وجدت مقاومة من اتحاد الكرة لمحاولات إصلاح التحكيم.. والبعض كان يعمل ضدي داخل لجنة الحكام".
وواصل:"طالبت الحكام بعدم الاحتكاك برؤساء الأندية أو اللاعبين وتوحيد المعايير أمام جميع الفرق".
وأكمل:"لم أجد أي نظام رادع لعقاب الحكام المخطئين وسعيت للتصحيح".
وأتم:"حللت الحالات الجدلية ونشرت محادثات الـ VAR لتحقيق مزيد من الشفافية".