 كلاتيبنرج: اتحاد الكرة قاوم إصلاحي للتحكيم.. وطالبت بتوحيد المعايير مع كل الفرق - بوابة الشروق
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كلاتيبنرج: اتحاد الكرة قاوم إصلاحي للتحكيم.. وطالبت بتوحيد المعايير مع كل الفرق

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 3:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 3:10 ص

تحدث الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، رئيس لجنة الحكام السابق، عبر قناة الأهلي، عن فترة توليه التحكيم في مصر.

وقال كلاتيبنرج عبر قناة الأهلي:"استبعدت بعض الحكام المخطئين وفوجئت بعودتهم لإدارة المباريات دون علمي".

وأضاف:"وجدت مقاومة من اتحاد الكرة لمحاولات إصلاح التحكيم.. والبعض كان يعمل ضدي داخل لجنة الحكام".

وواصل:"طالبت الحكام بعدم الاحتكاك برؤساء الأندية أو اللاعبين وتوحيد المعايير أمام جميع الفرق".

وأكمل:"لم أجد أي نظام رادع لعقاب الحكام المخطئين وسعيت للتصحيح".

وأتم:"حللت الحالات الجدلية ونشرت محادثات الـ VAR لتحقيق مزيد من الشفافية".


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