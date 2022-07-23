أوكرانيا تتسلم جثامين 84 من جنودها من روسيا

قامت روسيا بتسليم أوكرانيا جثامين 84 من جنودها.

وجرت عملية التسليم وفقا لمعايير اتفاقيات جنيف، بحسب ما أعلنته وزارة إعادة الإدماج في كييف، اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويها من أجل دفنها، ولكن بعد تحديد هويتها.

ولم يتم الكشف عن مكان عملية التسليم، كما لم يتم الإعلان عما إذا كان الجانب الروسي قد استعاد أيضا أيا من قتلاه. وبحسب التقارير الرسمية، فقد سلمت روسيا نحو 1500 قتيل أوكراني حتى الآن.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي منذ أكثر من 18 شهرا. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية، فإن الولايات المتحدة تقول إن هناك نحو 70 ألف جندي أوكراني و120 ألف جندي روسي، لقوا حتفهم.