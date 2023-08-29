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تحدث وكيل اللاعب جاكسون موليكا نجم نادي بشكتاش التركي، عن مفاوضات الأهلي لضم اللاعب الكونغولي.

وتستمر العروض من اليونان ومصر لضم جاكسون موليكا النجم الكونغولي، حيث تحدث وكيل اللاعب عن آخر التطورات في تصريحات للصحافة التركية.

وقال جان ويلي نجوما، وكيل موليكا في تصريحات نقلتها صحيفة فوتو ماك التركية أن انتقال اللاعب إلى باوك اليوناني يبدو صعبًا.

وأعلن وكيل موليكا أيضا عبر الصحيفة أن الأهلي المصري يريد موليكا ومازالت المفاوضات مستمرة.

وذكرت الصحيفة إن شينول جونيس المدير الفني لبشكتاش، الاحتفاظ بنجمه في الفريق رغم العروض العديدة.

وسجل موليكا 9 أهداف في 39 مباراة رسمية لبشكتاش حتى الآن، وساهم بتمريرة واحدة.