كريم عبد العزيز: التنوع بيطول عُمر الفنان وتصدر إيرادات أفلامي رعب ومسئولية

تحدث الفنان كريم عبد العزيز عن تحقيقه إيرادات مرتفعة في شباك تذاكر السينما في تصريحات إذاعية لـ راديو إنرجي.

وقال الفنان كريم عبد العزيز عن تصدر 3 من أفلامه شباك التذاكر في السينما المصرية وهي كيرة والجن والفيل الأزرق 2 وآخرها بيت الروبي الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما: بالنسبالي رعب وخوف ومسئولية، طول الوقت لازم يكون عندك طموح وعاوز تكبر، وتظل عند حسن ظن الجمهور ومحافظ على أرقامك والإيرادات دي مسئولية ما بتنيمش.

وأكد كريم عبد العزيز، أنه يحب التنويع ولعب جميع الأدوار قائلا: عمر الفنان بيطول مع التنويع لأن الجمهور بيصاب بملل لو مقدمتلهوش جديد وحاجات غير متوقعة.

وعن سبب نجاح أعماله، قال كريم عبد العزيز إنه يضع بصمة في أعماله بالاتفاق مع المخرج موضحا: البصمة بتتكتب الورق لأن المؤلف بيبقى عارف واعي إيه اللي يليق بكل فنان.. ولأن أنا مخرج أساسا وصاحب العمل هو المخرج ولكن اتعلمنا من الأساتذة الكبار إني أقول وجهة نظري وملحوظاتي وكل شيء ولو محصلش اتفاق أنت بتعتذر وهو بيرشح ممثل آخر.. لكن لما نوصل للتصوير بننفذ اللي اتفقنا عليه.